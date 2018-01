Coupe d'Europe, Pro D2 : nos Tops et Flops du week-end

7 clubs français qualifiés

La moitié du Top 14 sera présente en mars prochain lors des quarts de finale des deux compétitions européennes. 4 en Champions Cup, et 3 en Challenge. Il faut remonter à 2013 pour voir la France qualifier autant d'équipes, et à 2011 pour en voir plus. La France avait alors établi un record avec 9 équipes présentes en quart de finale. Pourtant, la France n'avait remporté aucune des deux coupes cette année-là.

Au terme de cette phase de poule, nous avons assisté à de belles surprises, comme la qualification de La Rochelle pour sa première participation, ils joueront leur quart de finale chez les Scarlets. Le CA Brive est la grosse surprise de cette dernière journée. Leurs dernières victoires à Oyonnax puis contre Worcester à Tulle ont fait la différence. Prochaine étape, le déplacement à Newcastle. Enfin, Toulon a pu décevoir, mais on retiendra la qualification. Les hommes de Galthié se déplaceront au Munster.

Nick Abendanon (ASM Clermont) lors du match contre les Ospreys le 20/01/2018Icon Sport

Seulement 2 équipes recevront le quart : contre deux autres clubs français

Sur les 7 équipes qualifiées, seule deux d'entre elles recevront leur quart de finale. Il s'agit de Pau et de Clermont. Ce sont deux demies surprises, puisque certes, Clermont est vice-champion d'Europe, mais qui aurait annoncé cet incroyable double confrontation contre les Saracens. Enfin même si Pau, avait annoncé ses ambitions en Challenge Cup, finir avec 29 points est un exploit. Mais ces deux équipes auront la chance, ou la malchance de recevoir deux autres clubs français. Le Racing pour Clermont et le Stade Français pour la Section. La fameuse question demeure toujours sans réponse. Vaut-il mieux être sûr d'avoir deux clubs en demi-finales, ou en espérer plus ?

Leicester Tigers vs Racing 92 le 21/01/2018Icon Sport

Bourgarit, intenable

Une fois de plus, le jeune talonneur du Stade Rochelais s'est mis en évidence ce week-end dans un style atypique pour son poste. Raffut, accélération sur 25 mètres, feinte de passe, fixer son défenseur, attendre du soutien et donner son ballon, dans le bon tempo, le talonneur dispose d'une palette technique supérieur à certains arrières de notre championnat. À seulement 20 ans et une demi-saison dans les jambes, le staff du XV de France ne l'a pas appelé pour le Tournoi.

Tolofua sans aucune titularisation

Lui en revanche a été appelé avec le XV de France. Le talonneur des Saracens n'a disputé que 4 matchs cette saison tous en tant que remplaçant. L'ex toulousain est victime de la concurrence de Mako Vunipola et Jamie George. À 24 ans, Tolofua en évoluant à l'étranger, n'entre pas le cadre de la convention FFR-LNR, il est donc présent en tant que joueur supplémentaire.

Christopher Tolofua (XV de France) - février 2017Icon Sport

Narbonne a sombré

Ce week-end, les Audois recevaient Dax dans un match capitale pour le maintien, puisque le 15e recevait le 14e. À domicile, Narbonne restait sur une belle victoire contre Mont-de-Marsan. Vendredi, la défaite était interdite. Menés 8-14 à la pause, les Narbonnais ont sombré en seconde période en encaissant 4 essais. Les Landais s'imposent 13 à 41 et repartent avec un point de bonus capitale dans la course au maintien. Les locaux eux, se compliquent sérieusement la tâche et pointent désormais à 6 points de Dax.

Paul Belzons (Narbonne) vs Dax le 19/01/2018Icon Sport

Carcassonne : les remparts passent à l'offensive

Complètement largués en début de saison, les Audois comptaient 13 points après 14 journées de championnat. Le premier non-relégable était alors le RC Vannes qui comptait le double de points. Depuis, les Jaune et Noir passent en mode remontada. Sur les 6 dernières journées, Carcassonne s'est forgé une nouvelle dynamique, en obtenant 14 points. Leur dernière victoire 12-13 en Bretagne symbolise ce renouveau. Ce qui semblait impossible il y a 2 mois, devient un objectif aujourd'hui.