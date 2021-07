Couilloud prolonge au BO, un septiste à Vannes… Ce qu’il ne fallait pas louper ce week-end

Couilloud prolonge à Biarritz

Le demi de mêlée de 22 ans continue son aventure en rouge et blanc et prolonge pour deux années supplémentaire avec le Biarritz Olympique. Cette saison Barnabé Couilloud joue 30 matchs dont 17 en tant que titulaire et est l’auteur de cinq essais.

Vannes engage le septiste Sacha Valleau

L’international français à 7 depuis 2015 s’est engagé avec le RC Vannes pour les deux prochaines saisons. Sacha Valleau évoluera en qualité de trois-quarts centre au cours de son aventure bretonne.

Les Fidji aux JO avec Radradra, Tuimaba et Botitu

Gareth Baber a dévoilé les 12 joueurs sélectionnés pour disputer le tournoi de Seven aux Jeux olympiques. Semi Radradra (Bristol), Aminiasi Tuimaba (Section paloise) ou encore Vilimoni Botitu (Castres Olympique) seront de la partie pour représenter les Fidji à Tokyo cet été. Pour rappel, les Bleus n'ont pas réussi à se qualifier pour ces JO. Ils se sont fait éliminer par l’Irlande lors du dernier TQO.

Les Lions britanniques et irlandais surclassent les Lions sud-africains

Les hommes de Warren Gatland ont fait exploser les Lions de Johannesburg sur la pelouse de l'Emirates Airline Park, ce samedi (56-14). Pour leur premier match en Afrique du Sud, les Lions britanniques et irlandais ont inscrit la bagatelle de huit essais. Les Écossais Ali Price et Hamish Watson se sont notamment signalés. L'ailier gallois Josh Adams a quant à lui inscrit un quadruplé.

FFR : le nouveau budget voté, Bouscatel et Lacroix élus au comité directeur

Ce samedi matin avait lieu la 153e Assemblée Générale de la FFR. Le budget 2021/2022 présenté par le trésorier général Alexandre Martinez a été voté à hauteur de 77 %. Ce budget compte un total de dépenses à 131,6 M€, financées par des recettes à hauteur de 133,6 M€ soit un résultat positif estimé à 1,947 M€. René Bouscatel et Didier Lacroix ont été élus au Comité Directeur de la fédération au titre de représentants de la LNR. Le premier a récolté 78 % des voix, le second 81 %.