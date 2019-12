Couilloud absent 6 semaines, Liam Williams retourne au Scarlets… Les 5 infos de ce lundi

Baptiste Couilloud blessé 6 semaines

Le jeune demi de mêlée de Lyon s’est blessé lors de la rencontre entre Castres et le Lou. Touché à l’épaule, il n’a pas pu continuer et a dû quitter ses partenaires après quelques minutes de temps de jeu. Touché à l’épaule sur un plaquage de Jenneker, Baptiste Couilloud sera indisponible pendant six semaines pour une disjonction acromio-claviculaire. Il ne rejouera pas avant février.

Nicolas Godignon prolonge à Pau

Le co-manager de la Section Paloise a prolongé son contrat avec le club où il est arrivé en janvier 2019. Comme l’a annoncé son président Bernard Pontneau en marge du match contre le Stade Français, Nicolas Gaudignon est désormais lié avec Pau jusqu’en 2022.

Deux prolongations à Oyonnax

Le club de l’Ain l’a annoncé sur Twitter, Joffrey Michel et le jeune Théo Millet prolonge leur aventure avec Oyonnax. Pour le premier, il s’est engagé trois ans de plus avec le club et est désormais lié jusqu’en 2023. Théo Millet de son côté à signé son premier contrat professionnel. Un contrat de deux ans, jusqu’en juin 2022.

Liam Williams de retour aux Scarlets

La province des Scarlets devrait voir revenir l’arrière Liam Williams après son aventure du côté de l’Angleterre chez les Saracens. La raison est simple : les Saries sont obligés de se séparer de leur gros salaire après avoir été reconnu coupable de plusieurs infractions à la règle du salary cap. L’arrière du Pays de Galles retournerai donc, à la fin de la saison, dans cette province où il a joué six ans entre 2011 et 2017 pour un salaire annuel de 470 000 €.

Tuisova et Palisson au Supersevens

Le Supersevens vient de dévoiler deux nouveaux noms pour ce premier tournoi de rugby à sept organisé à la Paris La Défense Aréna. Cette fois ce sont deux joueurs de Lyon qui sont annoncés. Il s’agit de l’international Français Alexis Palisson et du surpuissant Fidjien Josua Tuisova. Deux joueurs clairement taillés pour le rugby à 7 qui vont sans aucun doute assurer le spectacle le 1er février prochain.