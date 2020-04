XIII : Les joueurs de St Helens viennent aux nouvelles de leurs fans

En effet, The Sun nous apprend que les treizistes de St Helens, Alex Walmsley, Zeb Taia, James Roby et Kyle Amor en tête, se sont divisés une liste de fans à appeler. Les joueurs contactent alors les personnes classées à haut risque en raison de leur âge pour discuter, principalement pour vérifier comment elles vont et savoir si elles ont besoin de parler à quelqu'un. Une nouvelle initiative dans le monde du rugby en ces temps difficiles, qui pourrait donner l'idée à d'autres clubs d'en faire de même.