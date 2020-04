Victime du Coronavirus, Rory Lawson, l’ancien demi de mêlée de l’Ecosse, sur la voie de la guérison

Dans une interview accordée à nos confrères des Six Nations relayée par la BBC, il a expliqué avoir ressenti les symptômes du virus avec des difficultés respiratoires, des douleurs musculaires et de la fièvre tout cela contribuant à une extrême fatigue. Il pense aujourd’hui avoir recouvré quasiment 100% de sa forme et a tenu à mettre en garde tous les sceptiques qui pensent encore que cette maladie n’affecte que les plus vulnérables. "Peu importe que vous soyez jeune, vieux ou en bonne santé. C’est certainement quelque chose que les jeunes ont du mal encore à comprendre."