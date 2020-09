Le joueur en question a été placé en isolement et manquera donc la réception du Racing 92 qui est pour l'heure maintenue mais suspendue à de nouveaux tests au Covid-19, réalisés jeudi matin au sein du Lou et dont les résultats seront connus au plus tard vendredi. Pas épargné par le nouveau coronavirus, le Lou avait déjà révélé trois cas d'infection lors des douze derniers jours. Un premier membre de l'équipe avait été testé positif le samedi 22 août "après avoir ressenti quelques symptômes au lendemain du match de préparation contre le Racing 92", selon le club.

Mercredi 26 août, les dirigeants lyonnais avaient fait état d'autres cas d'infection dans l'effectif, deux selon une source proche du club, ce qui avait entraîné l'annulation d'un match amical face à Clermont. Début août, la préparation du Lou avait déjà été perturbée avec la détection de trois autres cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif professionnel, "tous asymptomatiques". Selon le protocole mis en place par la Ligue nationale de rugby (LNR), si trois joueurs du groupe professionnel ont été testés positifs sur une période de 7 jours glissants, le report de la rencontre est automatique.

Entre le dernier cas révélé jeudi et les deux testés positifs le 26 août, la période de 7 jours glissants est dépassée, ce qui ne remet donc pas en question à ce stade le match contre le Racing 92. Le club francilien a annoncé pour sa part un cas positif au sein de son effectif mercredi. Il devait faire subir de nouveaux tests au reste de son groupe professionnel jeudi et communiquer les résultats de ces tests vendredi.