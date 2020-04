Ce mercredi soir, les trente présidents du rugby professionnel étaient réunis autour de Paul Goze, en visioconférence, afin de décider si, en cas d'annulation de la saison en cours, celle-ci aurait oui non des conséquences sur la saison prochaine . Avant le vote de ce soir, cohabitaient en effet deux écoles au sein de la Ligue Nationale de Rugby : certains présidents souhaitaient permettre aux équipes étant actuellement les mieux placées des championnats de Top 14 et Pro D2 (Lyon, Bordeaux, Racing 92, Grenoble, Oyonnax...) de démarrer la saison prochaine avec un bonus de points significatif et aux moins bien classées de ces deux poules uniques de débuter l'exercice avec un handicap à définir.

Verdict ? Selon nos informations, les présidents du Top 14 et du Pro D2 auraient ce soir voté le fait qu'en cas d'annulation de la saison en cours, les trente clubs démarreraient l'exercice 2020/2021 à zéro. Ainsi, la saison en cours, dans le cas plus que probable de son annulation, deviendrait blanche, nulle et vide. Ce soir, le détail du vote semble d'ailleurs indiquer qu'en Top 14, seuls Brive, Bayonne, Lyon et Bordeaux ont voté « contre » cette proposition de redémarrage à zéro quand à l'échelon inférieur, seuls Carcassone, Oyonnax, Colomiers, Perpignan, Mont de Marsan et Angoulême s'y sont opposés. Chacun pour des raisons différentes, évidemment.