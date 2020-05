A l’heure où les championnats professionnels de rugby sont suspendus, la Ligue Nationale de Rugby et les clubs du Top 14 ont décidé de faire vivre la solidarité en dehors des terrains : ainsi, ce dimanche 3 mai à 14h, un « live » solidaire de 8 heures sera organisé et diffusé sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube du Top 14, au bénéfice de l’Association Les Petits Frères des Pauvres, avec qui la LNR prolonge son engagement entamé durant les « Boxing Days » 2019 : en décembre dernier, les joueurs du Top 14 étaient en effet entrés sur les terrains main dans la main avec 105 personnes âgées pour rompre l'isolement de ces derniers et sceller une rencontre réussie entre l'institution et l'association caritative. Le confinement est pour tous, et particulièrement nos aînés, une période difficile : la LNR a ainsi souhaité prolonger son engagement envers les Petits Frères des Pauvres en proposant l'organisation d'une émission en streaming live dédiée à l'association qui est actuellement en première ligne dans la crise du Covid-19, en accompagnant de nombreuses personnes âgées isolées dans en établissement ou à domicile.

Dimanche, la LNR animera donc un show de 8 heures en direct sur les pages Facebook, Twitter et YouTube du Top 14, tandis que tous les dons récoltés durant l'émission seront intégralement reversés aux Petits Frères des Pauvres. Armelle de Guibert, Déléguée Générale des Petits Frères des Pauvres : « Nous avons fait une belle rencontre avec la Ligue Nationale de Rugby l'année dernière et nous sommes heureux de pouvoir nous associer à eux une nouvelle fois à l'occasion de ce live solidaire et fraternel. Nos ainés vivent des moments d'isolement extrême, encore plus en cette période de confinement, c'est plus que jamais l'occasion de montrer que le maintien du lien social entre tous est une priorité. » Thomas Otton, Directeur de la Communication et de la RSE de la LNR : « Les valeurs du collectif et de la solidarité sont ancrées dans le rugby et il nous appartient de les faire vivre aussi chaque jour en dehors du terrain. Nous sommes fiers de pouvoir continuer à accompagner les Petits Frères des Pauvres avec qui nous partageons ces principes : le live solidaire que nous organisons main dans la main avec tous les clubs du Top 14 est une formidable occasion d'aider nos aînés dans cette période difficile. »

Le Top 14 à domicile offrira un véritable spectacle comprenant des moments de causerie, des challenges, du live musical ou encore du gaming. Le Youtubeur Gonzague animera ce grand live et les 14 clubs du Top 14 feront vivre ce véritable Top 14 à domicile de 14h à 22h. Les plus grands joueurs du Top 14, parmi lesquels, Nans Ducuing, Anthony Bouthier, Gaël Fickou, Thomas Ramos, Matthieu Jalibert, Baptiste Serin, Yoann Maestri, Félix Lambey ou encore Jules Plisson, et de nombreux membres de staffs et arbitres participeront dimanche en répondant aux questions en direct ainsi qu'en réalisant des "#confinement challenges" pour faire grimper la cagnotte au profit des Petits Frères des Pauvres. Les clubs profiteront de cette grande fête solidaire pour faire gagner en live des objets collector, des maillots officiels, ainsi que des tête-à-tête en visio-conférence avec de grands joueurs du Top 14. Enfin, l'esprit rugby ne serait rien … sans la gastronomie et la musique. Un chef renommé donnera ainsi un cours de cuisine en direct et défiera les rugbymen les plus gastronomes qui tenteront de reproduire la recette du chef depuis chez eux. Côté musique, Universal Music France et son agence A&R Studios permettront à DJ Kheops du groupe IAM, au groupe Arcadian et au chanteur Hervé de se produire à divers moments de la journée pour faire bouger le Top 14 à domicile.