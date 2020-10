Mbanda, international de rugby et ambulancier, décoré pour son engagement contre la Covid-19

"Je n'ai pas les mots adéquats pour exprimer l'émotion que j'ai ressentie lorsque j'ai reçu la médaille et le diplôme de Chevalier de la République", a déclaré le joueur de 28 ans. Le troisième ligne (20 sélections), né d'un père congolais, lui-même médecin à Milan, et d'une mère italienne, a reçu ses récompenses dans un hôtel de Rome où il se trouve dans une "bulle" d'isolement avec ses coéquipiers. Le joueur des Zèbres (Parme) a été honoré pour son engagement durant les premiers jours de la pandémie ce printemps, lorsqu'il s'est porté volontaire comme ambulancier pour la Croix Jaune en Emilie-Romagne, l'une des zones les plus touchées par l'épidémie.

"Cet honneur représente une reconnaissance importante pour l'engagement pris par tous pendant le confinement et mon engagement est de continuer aux côtés de la Croix Jaune de Parme ainsi que mes engagements sportifs", a déclaré l'ambulancier volontaire. En juin dernier, Maxime Mbanda expliquait à l'AFP son volontariat : "J'ai transporté plus de 100 patients, j'ai eu des services éprouvants où je ne pouvais pas manger mon déjeuner avant le soir, parce que je ne pouvais pas enlever ma combinaison de peur d'être infecté."