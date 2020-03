Les dirigeants du rugby écossais reportent leur salaire

Dans un communiqué paru ce mardi, la fédération écossaise a détaillé les mesures prises après la réunion de ce vendredi. Ainsi, les dirigeants de la fédération, ainsi que les directeurs sportifs et managers de l'équipe nationale et des clubs d'Édimbourg et Glasgow, verront un report de 25 % de leurs salaires du 1er avril au 1er septembre. Entre autres mesures, on note aussi l'arrêt complet des travaux du "Projet Eden", nouveau stade de 8000 places en construction pour le club d'Édimbourg, jusqu'à nouvel ordre.