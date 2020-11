Cette réunion au sommet doit se tenir en compagnie du Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises Alain Griset ainsi que le ministre de l'Éducation et des Sports, Jean-Michel Blanquer et la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu.

Parmi les invités et pour représenter le rugby, Bernard Laporte devrait être présent. Il s’agit du seul président de fédération convié avec celle des Sorts de Glace, Nathalie Péchalat. A noter aussi la présence d’Olivier Ginon, le propriétaire du LOU, également pdg de la société GL Events, société leader en matière d’évènementiels sportifs.