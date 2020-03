Face au coronavirus, Meité devient agent d'entretien

Le lundi 23 mars, l'hôpital de Sainte-Périne a accueilli un nouvel agent d'entretien un peu spécial. En temps normal, Bakary Meité, 36 ans étrenne son 1,91 m et ses 110 kg sur les pelouses de Pro D2. Sous les couleurs de Carcassone, il a été titularisé à 17 reprises avec le numéro 8 dans le dos cette saison, avant l'arrêt brutal du championnat à cause de la crise sanitaire. Une crise contre laquelle il a décidé d'agir. Dans une interview accordée à RMC Sport, l'international ivoirien raconte les raisons qui l'ont poussé à agir et ses conditions de travail en temps qu'agent d'entretien.

Un travail éprouvant

Retourné avec sa famille en région parisienne pour le confinement, Bakary Meité se porte volontaire en compagnie de son neuveu Zakaria. "C'est lui qui a eu l'idée en premier. Je l'ai fait par solidarité. Envers lui, d’abord. Et envers le personnel soignant, ensuite." Car à l'hôpital Sainte-Périne, dans le 16ème arrondissement parisien, on manque de bras. "Cette période est très dure pour eux. Des gens refusent de venir travailler. Il y a des gens malades. Et puis il y a de gens qui ont peur, tout simplement".

Armé de son balai, de chiffons et d'un produit désinfectant, Bakary Meité nettoie ce qu'il peut. "Je désinfecte tout, dans deux des trois bâtiments. Je nettoie tout ce qui est à portée de la main. Les rampes, les interrupteurs, les poignées de portes, les fenêtres, les tours de fenêtre...Je ne rentre pas dans les chambres si la porte est fermée. Mais si c’est ouvert, je fais aussi les poignées de portes des chambres et l’interrupteur." Tous les jours, de 7h30 à 14h, Bakary est donc responsable de la bonne hygiène de l'hôpital. "Quand je rentre à 14h, je fais la sieste. Je suis pas un gros dormeur d'habitude. Mais on se lève tôt et c’est assez physique. Je fais près de 10 km dans les couloirs de l’hôpital, 13.000 pas pour être exact."

" Je me sens utile "

Ce métier très exigeant, il ne le trouve pas pour autant dégradant. "Parce que c’était le boulot de ma mère pendant 30 ans. Très honnêtement, c’est dur. Mais je reçois tellement de remerciements de la part des aides-soignantes..." Car pour le troisième ligne, l'objectif est avant tout d'aider les autres. "C’est très valorisant. Les rôles s’inversent. Dans la situation actuelle, elles sont soulagées et j’ai l’impression de faire quelque chose de fou. Elles peuvent se consacrer à leur boulot. Alors je me sens utile. C’est ça, en fait : je me sens utile."

Ayant laissé les crampons pour le ménage et la désinfection, Bakary Meité est en première ligne face à la pandémie de Covid-19. "Je vois plein de trucs... On parle de pénurie de masques, de surblouses qui manquent, du "plan blanc" qui fait qu’ils n’auront pas de vacances avant des mois. Et puis, il y a les patients. Il y a des gens très mal en point." Mais il rend aussi hommage à ceux qui travaillent en permanence dans cette crise. "Gros respect au personnel soignant. Je leur tire mon chapeau. Moi, je suis de passage et eux seront encore là. Ces équipes-là, elles n'ont pas attendu un crise sanitaire pour faire tout ça."

Baptiste Pery