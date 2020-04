Écosse : la baisse de salaire actée

La Fédération écossaise ne peut finalement pas faire autrement. Face aux pertes financières engendrées par la crise sanitaire mondiale, elle n'a pas d'autre choix que d'opter pour une réduction des salaires, alors qu'elle avait d'abord évoqué un report de ceux-ci. Il sera demandé aux 157 joueurs sous contrat gagnant plus de 50 000 livres (un peu plus de 57 000 euros) par an de réduire leur salaire de 10 à 25 % jusqu'en septembre. La Fédération et l'association des joueurs se sont mis d'accord sur le barème suivant : ceux qui gagnent de 50 000 jusqu'à 75 000 £ perdraient 10%, entre 75 000 et 100 000 £ l'abattement serait de 15%, entre 100 000 et 200 000 £ la baisse sera de 20%. Enfin les joueurs gagnant plus de 200 000 £ perdront 25 % de leur salaire.

Le directeur général de la fédération Mark Dodson participera lui aussi à l'effort collectif puisqu'il a annoncé que son salaire serait amputé de 30 %, évoquant au passage l'annulation des tournées d'été. "C'est parce que nos revenus programmés ont chuté si fortement, associés à l'imprévisibilité croissante de toute nouvelle reprise de n'importe quel rugby dans le monde, que nous devons réduire les coûts au cours de cette période à venir." De son côté, le président de la Fédération Colin Grassie craint déjà l'annulation des tests d'automne et évoque déjà une perte globale de 12 millions de livres (presque 14 millions d'euros). C'est pour cela que la réduction des salaires devenait une nécessité, alors que 75 % des 450 employés de la Fédération viennent d'être mis à pied.