Philippe Folliot, sénateur du Tarn (LREM) a envoyé une lettre au Premier ministre, Jean Castex pour l'alerter sur la situation particulière des clubs de rugby de Top 14 et de Pro D2 par rapport à l'épidémie de Covid 19. Ce courrier a été signé par une série de parlementaires. Les élus de la République demandent notamment la prolongation du fonds de compensation et de l'ensemble des aides mises en places.

Ils souhaitent que toutes ces mesures soient prolongées a minima de juin à décembre 2020 et dans les mêmes conditions appliquées de février à mai derniers. Vingt-huit députés et sénateurs se sont joints à cet appel. Philippe Folliot est président de l'Amicale Parlementaire de rugby. Dans cette lettre, il se réfère à des demandes de la LNR et de son président, Paul Goze.