La nouvelle vague de Covid 19 n’épargne pas le monde du rugby. La rencontre opposant les Samoa aux Barbarians britanniques programmée samedi dernier à Twickenham a dû être annulée 90 minutes avant le coup d’envoi en raison de plusieurs cas positifs au Covid-19 dans les rangs britanniques. De son côté, l’United Rugby Championship (nouvelle compétition avec les équipes celtes, italiennes et sud-africaines) a été contraint de reporter les matchs des journées 6 et 7 qui devaient se disputer sur le sol sud-africain en raison des nouvelles directives gouvernementales.

Le nouveau variant Omicron, jugé « préoccupant » par l’OMS, représente une véritable menace, prise très au sérieux. D’ailleurs, dimanche, la province irlandaise du Munster et la formation galloise de Cardiff, présentes en Afrique du Sud, ont annoncé qu’elles ne pouvaient pas rejoindre l’Europe, contraintes de s’isoler en raison de cas positifs au Covid-19 confirmés dans leur squad. « Cardiff Rugby est incapable de quitter l’Afrique du Sud après deux cas positifs au Covid-19, dont un suspecté d’être le nouveau variant Omicron », a réagi le club gallois sur les réseaux sociaux. Les deux équipes sont à l’isolement dans leur hôtel et ne peuvent, pour l’instant, rentrer dans leurs pays. « Le club continue également de travailler avec toutes les autorités compétentes pour garantir le retour du groupe au Pays de Galles lorsque cela sera sûr et approprié », a annoncé Cardiff.

Quelles conséquences pour la Coupe d’Europe ?

Il n’est pas certain que la réponse soit rapide, puisque de nombreux pays prennent actuellement des mesures d’urgence pour limiter cette cinquième vague et plusieurs directives vont contre les voyages non essentiels à destination et en provenance de l’Afrique du Sud, l’interdiction des vols directs vers le Royaume-Uni et d’éventuelles quarantaines imposées dans des hôtels pour les personnes revenant d’Afrique du Sud. C’est notamment le cas du Royaume-Uni.

Après l’identification de deux cas du nouveau variant Omicron sur le territoire, Boris Johnson a annoncé un durcissement des mesures d’entrée dans le pays, plaçant l’Afrique du Sud sur « liste rouge ». La France a de son côté décidé de fermer ses frontières aux voyageurs venus du sud de l’Afrique. Des nouvelles inquiétantes à moins de deux semaines du début des compétitions européennes.