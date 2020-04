Ce jeudi, World Rugby a annoncé les détails d’une stratégie globale d’aide visant à soutenir le jeu mondial et à atténuer l’impact global de la pandémie de Covid-19 sur le sport. Pour cela, l’instance internationale comptera sur un fonds de secours de 100 millions de dollars (soit plus de 91 millions d’euros) pour aider les Fédérations et autres Ligues professionnelles à reprendre dans les meilleures conditions leurs compétitions. Ce fonds de secours sera disponible pour les Fédérations qui manifesteront un besoin de financement d’urgence immédiat, sous réserve que certains critères. On pense ainsi spontanément aux Etats-Unis (dont la Fédération a été contrainte au dépôt de bilan), mais aussi au Canada ou à la Géorgie, qui en étaient proches.

Un plan d’aide qui apparaît comme une pierre déposée par l’actuel président de World Rugby Bill Beaumont dans le jardin de son seul concurrent déclaré Augustin Pichot, l’Argentin ayant déclaré la veille que World Rugby « ne renflouerait pas les Fédérations en difficulté ». Reste qu’au vu des 460 millions d’euros de pertes financières programmées pour l’ensemble du rugby mondial, les 91 millions de Beaumont ne suffiront évidemment pas…

Le Tournoi en novembre ?

Toutefois, au-delà de l’annonce financière de son plan d’aide, World Rugby a procédé à une autre révélation, à savoir que dans l’optique de la reprise des compétitions internationales (sous réserve des conseils du gouvernement et des autorités sanitaires concernées), l’instance réfléchissait à une modification en profondeur et à court terme du calendrier international. Le communiqué de World Rugby précisant que l’on prévoit actuellement une impossibilité de voyager entre les deux hémisphères avant la fin de l’année, faut-il en déduire que les mois d’octobre-novembre pourraient ne pas accueillir seulement les matchs en retard du dernier Tournoi, mais bien la prochaine édition toute entière ? C’est aujourd’hui ce que l’on peut supposer entre les lignes, quand bien même World Rugby a également précisé, comme l’a suggéré récemment Bernard Laporte, qu’elle étudiait également la possibilité de ne reprendre les compétitions internationales que l’année prochaine…

Le vœu d’une harmonisation des saisons entre Nord et Sud ?

Quoi qu’il en soit, on peut d’ores et déjà s’attendre à une réforme en profondeur des calendriers, à savoir une harmonisation entre les saisons du Nord et celles du Sud. Cet éternel serpent de mer qu’il aura fallu une pandémie de coronavirus pour ressusciter, et peut-être enfin mener à bien... « Le sport mondial fait face à une crise jamais vue auparavant et, en cette période des plus difficiles, nous prenons des mesures sans précédent en tant que sport uni pour soutenir le rugby mondial, expliquait le président de World Rugby Bill Beaumont. Nous nous dirigeons rapidement vers une solution de calendrier viable et, bien que des compromis soient faits, le résultat sera dans le meilleur intérêt du jeu. Il s’agit d’un processus axé sur la solidarité, l’unité et le leadership – un processus qui établit un plan d’action potentiel pour une collaboration réussie à l’avenir, et je tiens à remercier chacun de son ouverture, de sa coopération et de sa vision globale. » Un discours qui résonne évidemment comme une promesse de campagne en vue de la future élection, Beaumont n’ayant pas franchement vu d’un bon œil que l’Argentine se désiste pour l’Australie en vue de l’organisation de la Coupe du monde 2027, preuve que l’influence de Pichot grandit furieusement au sein de la SANZAAR.