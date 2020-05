Il s’agit cependant d’une série de modifications facultatives mais fortement recommandées par l’instance internationale. World rugby préconise donc aux fédérations de ne plus refaire les mêlées qui seront sanctionnées directement par un coup-franc ou une pénalité, de réduire le temps de libération du ballon dans les rucks de cinq à trois secondes et de n’autoriser qu’un seul mouvement sur les mauls avec interdiction de rejoindre celui-ci, si le joueur n’en faisait pas partie initialement.

Bannis également les fameux "choke tackle" ces plaquages immobilisants le porteur de balle debout. World rugby estime que les mesures concernant les rucks et les mauls pourraient réduire l'exposition dans un ruck jusqu'à 25% et réduire l'exposition dans un maul de 50%. Le président de World Rugby, Bill Beaumont, a déclaré : "La santé et le bien-être de la famille du rugby sont primordiaux. Nous avons largement évalué les zones à risque et les situations de jeu, ce qui nous a amené à développer ces modifications de règles temporaires facultatives." En plus des de ces mesures sur le terrain, un certain nombre de mesures d'hygiène sont également recommandées pour jouer et s'entraîner.