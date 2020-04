Sacha Valleau est soulagé. Il a passé un scanner de contrôle qui a confirmé qu'il "n'avait plus de traces de Covid-19 dans les poumons." Le joueur de 23 ans, formé au Stade toulousain avant de gagner sa place chez France 7 pour les jeux Olympiques de Rio et de finalement poursuivre cette aventure, revient en exclusivité ce lundi dans les colonnes de Midi Olympique sur des dernières semaines qui n'ont pas été faciles à vivre : "Je ne pensais pas que ça pouvait m'atteindre. J'ai 23 ans et je suis sportif de haut niveau. Mais quand je me suis retrouvé à passer tous les tests avec des électrodes sur le cœur, j'ai compris que c'était sérieux et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai alors pris conscience du danger. Quand je vois qu'une gymnaste de 19 ans a succombé, à Toulouse... Ça fait froid dans le dos" Dans un long entretien, Sacha Valleau évoque la perte du goût et de l'odorat, puis détaille le quotidien d'une mise en quarantaine très stricte, et enfin les doutes sur son état physique alors qu'il "n' a jamais eu de souci de santé. Mes poumons d'ailleurs fonctionnent bien en temps normal".

Après un mois de confinement, l'international tricolore commence à reprendre un début d'activité physique mais il reste prudent car les médecins lui ont bien fait comprendre qu'ils n'avaient pas encore de recul sur cette maladie et ses conséquences pour établir un protocole sans risque : "J'ai entendu parler des risques de myocardite, ça incite à la prudence. Je ne fais donc les efforts qu'à 80 % […] J'essaye de reprendre tranquillement pour mettre le maximum de chances de mon côté avec l'objectif de retrouver toutes mes sensations. J'ai confiance en mon destin et en la médecine pour la suite." Sacha Valleau espère pouvoir retrouver les terrains d'entraînement dès que le gouvernement aura donné son feu vert. Les jeux Olympiques de Tokyo sont toujours son objectif. Avant peut-être de revenir au rugby à XV.



