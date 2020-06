Le marché de Rungis, poumon de l’activité, vrai garde-manger gastronomique de la France qui s’éveille et s’active chaque jour sur 24 000 hectares pour un CA de plus de 9 milliards d’euros a sollicité ses 1 200 entreprises présentes, ses 12 000 travailleurs et ses 20 000 acheteurs pour activer la première ligne de la Solidarité en France. Son président Stéphane Layani a impulsé l’action forte menée par le Marché d’intérêt National auprès du Secours Populaire et des différents Hôpitaux d’Ile-de-France, une opération menée de concert avec les plus grands chefs français dont Guillaume Gomez le chef de l’Élysée.

Le "Rungis Rugby Club" fort de ses quinze membres s’est lui aussi retrouvé en première ligne, menant de front plusieurs projets d’aide à la solidarité : aux manettes évidemment Foed Chakir ("Au Savetier de Rungis"), Kevin Rapp ("The Collectif") et de très nombreux grossistes référents du marché. "Tout le marché s’est immédiatement mobilisé pour intervenir vite et partout afin de permettre au plus démunis, aux personnes les plus isolées, de pouvoir s’approvisionner, assure l’incontournable Foed Chakir. Ensuite, venir en aide aux hôpitaux les plus touchés et les maisons Ehpad avec le concours formidable des restaurateurs qui ont livré des repas pour les personnels soignants et qui ont formidablement joué le jeu comme à Paris, avec "les Princes" et "l’Osteria" à Saint-Germain-en-Laye parrainé par Philippe Cassoulat (Talan). On a roulé jour et nuit pour aller récupérer de la marchandise, des palettes de légumes et de fruits frais, une formidable chaîne s’est créée à Rungis, ça colle bien avec l’Esprit Rugby !"

Plus de 150 Livraisons en six semaines

Dans le monde ovale, l’action la plus soutenue a été accomplie auprès du Stade français et de ses plus fidèles et vieux supporters. "Ça a été des instants de rapprochements formidables. Grâce au président Wild, Thomas Lombard et les Associations de Supporters, on est intervenu auprès des supporters qui en avaient besoin. Durant six semaines, nous avons agi auprès de trente familles avec deux camions livrant les fameux paniers de cinq kilos chacun qui comprenaient des légumes et fruits frais, de la viande et du poisson. Ça a été formidable", surenchérit Foed visiblement encore ému.

Et de décrire l’implication de toute une profession qui s’est retrouvée à acheter et préparer les paniers et les camions (plus de 150 livraisons) à partir de 4 heures du matin avec les rugbymen mobilisés dont les internationaux Gaël Fickou et Paul Gabrillagues. Rungis et son Rungis Rugby Club ont été de vrais moteurs d’initiatives fortes et solidaires en France, qui ont trouvé des relais partout à travers les Marchés Nationaux, différentes associations et clubs de rugby comme à Toulouse, Perpignan, Grenoble ou Clermont. Comme pour mieux insister sur les liens indéfectibles qui unissent la filière alimentaire, la gastronomie et son rugby !

Durant cette crise du Covid, de nombreux rugbymen se sont mobilisés pour livrer de la nourriture aux populations les plus fragiles. Ici Gaël Fickou et les joueurs du Stade français ont chargé des palettes de pommes de terre. Photo Rungis Rugby ClubOther Agency

La grande soirée du Rungis Rugby Gastronomie qui se tient initialement durant le Tournoi des 6 Nations se déroulera exceptionnellement fin octobre cette année, faute à la pandémie du Covid. Ce grand événement organisé par Rungis et le Rungis Rugby Club rassemblera autour des présidents Layani (Rungis) et Chakir (Rungis Rugby) plus de six cents convives, les plus grands chefs étoilés français en présence du président de la FFR Bernard Laporte et d’une belle délégation de joueurs de l’équipe de France et de grands noms du rugby. Des stars étrangères sont attendues.

Les grands chefs étoilés, dont le premier ambassadeur Guy Savoy, serviront comme d’accoutumée, un menu trois étoiles aux nombreux partenaires de ce très bel événement qui sera l’occasion d’inaugurer le nouvel espace hospitalités de Rungis. "Cette grande soirée permet surtout de venir en aide à de nombreuses associations qui œuvrent en France et dans le monde auprès des enfants et de populations qui voient dans la pratique du rugby une formidable occasion d’évoluer et de s’ouvrir", assure Foed Chakir. Philippe Sella (les Enfants de l’Ovale), Serge Betsen (Betsen Académie) et Abdelatif Benazzi (Noor) ont pu donner force et sens dans leurs projets grâce aux soutiens des partenaires de Rungis. Les membres du Rungis Rugby Club : Restaurant La Marée, Groupe Avigros, Bellugeon, Butet, JH Mesguen, Maillard et Rouelle, Odéon, Paris Froid Service, Primever, Prodiva 3 S, Profex, SIIm, Solprom, Terre Azur Ile de France Restauration et Au Savetier de Rungis.

Par Philippe Oustric