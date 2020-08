Début août, le Lou avait annoncé que trois de ses joueurs avaient été testés positifs au Covid 19, une nouvelle qui avait alors contraint le manager Pierre Mignoni à annuler le stage de pré-saison de son équipe, initialement prévu au Chambon-sur-Lignon (Haute Loire). Samedi dernier, soit au lendemain du match face au Racing 92 à Bourgoin-Jallieu (26-35), un nouveau membre de l'effectif lyonnais a été déclaré positif au Covid 19, alors que les tests réalisés la veille de la rencontre n'avaient rien révélé d'inquiétant. Le joueur, dont l'identité est protégée par le secret médical, a disputé une bonne partie de la rencontre face au club des Hauts de Seine et aurait donc pu, par ricochets, infecter certains de ses coéquipiers et plusieurs adversaires franciliens

Ce matin (lundi), les joueurs et le staff du Lou ont donc tous été testés et il en fut probablement de même du côté du Racing 92. Les résultats devraient être connus demain (mardi) ; le joueur lyonnais contaminé, lui, sera placé en quatorzaine et manquera donc la reprise du championnat, prévue pour le Lou le 5 septembre prochain face au Racing 92. Le club lyonnais, qui devait affronter Clermont en match amical ce week-end, n'est enfin pas certain de pouvoir honorer la rencontre : en ce sens, de nouveaux tests seront réalisés mercredi et, si les résultats s'avèrent concluants, la rencontre pourra se disputer normalement.