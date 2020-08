Sur les terrains de Premiership ce week-end, crise sanitaire oblige, les joueurs seront tenus de faire preuve du plus strict flegme british. Distanciation oblige, toutes les célébrations trop « démonstratives » seront interdites. Ainsi les joueurs ne pourront célébrer leurs essais qu’avec une distance minimum de deux mètres entre eux. Ils ne pourront pas se serrer la main, se taper dans les mains ou s’embrasser. Les échanges de matériel seront interdits, le toss se fera à l’extérieur et non plus dans le couloir. Lors des waterbreaks, chaque joueur devra avoir sa propre bouteille nominative. Les clubs et les joueurs on également été sensibilisés sur tous les écarts de langage qui seront extrêmement exposés à la télévision et dans des stades clos.

Enfin, une deuxième série de tests a été effectué dont les résultats sont attendus ce vendredi avant que ne commencent les rencontres.