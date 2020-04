C'est un photographe du Belfast Telegraph qui a publié le cliché, sur lequel on peut distinguer trois joueurs de l'Ulster en train de s'entraîner en crampons dans Greenville Park, un parc de la capitale nord-irlandaise. Les rugbymen en question ? David O'Connor et son frère Alan ainsi que leur coéquipier Marty Moore. Et ce alors que l'Irlande du Nord est en plein confinement. En effet, à Belfast il est possible de faire ses exercices en plein air, mais uniquement avec les membres de son domicile. Le club n'a pas tardé à réagir en publiant un communiqué.

"Un petit nombre de joueurs d'Ulster Rugby ont été photographiés s'exerçant dans un espace ouvert dans le cadre de leurs programmes d'entraînement individuels. Ce n'était pas un rassemblement pré-organisé et deux des joueurs sur la photo sont des frères qui vivent dans le même foyer. Tous les programmes d'entraînement délivrés aux joueurs sont faits pour être effectués à distance, avec des protocoles de distanciation sociale spécifiques inclus. Il a été rappelé aux joueurs de respecter la distance sociale lorsqu'ils font de l'exercice en plein air et nous continuerons de renforcer ce message."