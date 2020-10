"Bien que nous soyons naturellement déçus pour Natasha Hunt, la santé et la sécurité de toutes les joueuses et membres de l'encadrement sont primordiales", a déclaré le sélectionneur anglais Simon Middleton, cité dans un communiqué de sa fédération. Hunt sera remplacée par Claudia MacDonald dimanche à Parme où le XV de la Rose, déjà assuré de conserver son titre dans le Tournoi, visera le Grand Chelem. Les deux autres rencontres prévues initialement dimanche, opposant l'Irlande à la France et le Pays de Galles à l'Ecosse, ont été reportées sine die après la détection de cas d'infection au Covid-19 dans les effectifs français et écossais.