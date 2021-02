De nouveau tests vont être passer ce week-end pour faire un point sur la situation et voir si les Agenais pourront reprendre l'entraînement. De plus, le prochain match approche avec la réception de Clermont samedi 13 février prochain (18h15). Pour rappel , selon nos informations, Agen avait affaire, la semaine dernière, au variant anglais du Covid-19, bien plus contagieux que le variant classique connu dans l'hexagone.