Dans cette initiative, il a été rejoint par son coéquipier Vincent Rattez qui a décidé d'offrir son maillot de l'équipe de France porté à l'occasion du quart de finale de la Coupe du monde face au pays de Galles. Alors que les dons sont déjà très nombreux, le tirage au sort aura lieu le 29 mars.

L'arrière international n'a pas manqué d'humour pour annoncer sa participation à cette cagnotte solidaire : "Pour participer, il vous suffit de faire un don 10 euros minimum (moins cher qu'une tournée de bière). Maillot en excellent état, neuf, porté 1 min et 30 secondes sans tomber par terre... Taille 12 ans (L).

Info importante : Si on fait moins d'argent que pour le maillot de Jean-Charles Orioli, j'arrête ma carrière de rugbyman et je me mets à la pétanque et je vous préviens ce n'est pas beau à voir."

Pour participer, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur le compte twitter de Jean-Charles Orioli ou le compte de Vincent Rattez.