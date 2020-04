Le Stade français a beau être lanterne rouge du Top 14, le club de la capitale ne manque pas de ressource et continue de s'engager dans cette période de confinement. Depuis une dizaine de jours, le club a mis en place, en collaboration avec le Rungis Rugby club, un de ses partenaires, des livraisons pour ses supporters les plus « fragiles » de produits frais en provenance direct du très réputé Marché international. Le directeur sportif du club, Thomas Lombard, a d’ailleurs publié une série de photos sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir le centre Jonathan Danty, l’entraîneur Laurent Sempéré, le demi d'ouverture international argentin Nicolas Sanchez livrer des produits frais chez des supporters ne pouvant pas faire eux-mêmes leurs courses. Un bel élan de solidarité qui n'est pas un fait isolé. Et pour cause. Sur sa propre initiative, le trois-quarts centre international Gaël Fickou s’est lui aussi proposé pour « filer un coup de main ».

L'ancien joueur du Stade toulousain se rend donc régulièrement au restaurant « Les Princes » un brasserie chic de la porte de Saint-Cloud pour cuisiner. « J’aide les deux chefs à préparer des repas durant la matinée et ensuite nous livrons les hôpitaux Ambroise-Paré à Boulogne ou encore Raymond-Poincarré à Garches ». Une initiative qui tient à l’amitié qui lie Gaël Fickou au propriétaire du restaurant Thomas Sivadier. « A la base, je ne suis pas très doué pour cuisiner, sourit Fickou, mais j'avais envie de me sentir utile et d'aider le personnel soignant. » Une initiative qui répond aussi à l’opération #leschefsaveclessoignants.