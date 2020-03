"Les deux clubs mettent en place une cagnotte à destination du personnel soignant des CH de Brive et Limoges, actuellement en train de lutter face au virus. A l’occasion du lancement de cette cagnotte commune, chaque club a fait un don de 5 000 euros et incite ses supporters, joueurs, collaborateurs à également faire un geste envers les acteurs des métiers de la santé et du service public qui œuvrent, chaque jour, pour le bien de tous" a fait savoir le club corrézien.