"Après réflexion sur les besoins de notre sport, il a été décidé d'un commun accord que Todd Greenberg allait quitter en ce jour son poste de directeur général de la NRL", a indiqué la NRL dans un communiqué. "Diriger la NRL pendant les quatre dernières années a été un honneur et un privilège. En dépit de la multitude de défis et de pressions, j'ai apprécié chaque minute de cette période", a de son côté assuré Todd Greenberg. Le championnat de rugby à XIII, sport roi en Australie, a été stoppé le 24 mars après seulement deux journées, ce qui s'est traduit par d'importants manques à gagner pour la NRL et ses équipes en termes de billeterie et de droits TV.

Depuis, la NRL a tenté de relancer la saison. L'un des scénarios envisagé a été de regrouper dans la région de Sydney ou sur une île les 16 équipes de la NRL, dont une néo-zélandaise. Ces projets se sont révélés irréalisables en raison des mesures d'interdiction d'entrée sur le territoire à tout étranger non résident et des restrictions strictes des déplacements à l'intérieur du pays, prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Début avril, la reprise du championnat a été fixée au 28 mai mais les modalités ne sont pas encore connues.