Arrivé à l'Aviron en 2011, il a porté pendant quatre saisons le maillot Ciel et Blanc avant de prendre la direction du Racing 92 et d'y décrocher un titre de champion de France. Mais il n'oublie pas pour autant son premier club français et l'hôpital de sa ville. "C'est avec plaisir que j’offre mon maillot de Bayonne. Mes enfants sont nés dans cet hôpital et aider le personnel soignant est important pour moi." Ouverte il y a une semaine, la cagnotte des joueurs de l'Aviron a déjà récolté plus de 20 000 euros.