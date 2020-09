En échange, la fédération a fait quelques concessions sur le calendrier afin de faciliter leur récupération après les rassemblements. "Nous sommes déterminés à ce que la RFU fonctionne d'une façon qui permette de sauvegarder l'avenir de ce sport en Angleterre et nous sommes reconnaissants que les internationaux anglais aient accepté cette réduction de leurs revenus pour les 12 mois à venir dans cette optique", a commenté le président de la RFU Bill Sweeney, cité dans le communiqué. "Nous comprenons totalement la pression qui existera lors des 12 prochains mois sur et en dehors du terrain, et il était capital pour nous de s'accorder sur ces mesures", a commenté Jamie George, talonneur des Saracens et de l'équipe d'Angleterre.

Le sélectionneur Eddie Jones avait déjà accepté une baisse de sa rémunération de 25% en mars. En échange de cet effort financier, la fédération a introduit davantage de repos dans le calendrier des joueurs internationaux. Après leur match reporté du Tournoi des six nations qui se jouera en Italie le 31 octobre, les joueurs auront une semaine de break. Un camp d'entraînement prévu au Nouvel an a été annulé et après le tournoi de quatre semaines à l'automne, les joueurs auront deux semaines de repos en club. La fédération anglaise de rugby pourrait voir sa situation financière se dégrader encore en raison des réticences affichées par le gouvernement britannique à autoriser les spectateurs dans les stades, en raison d'une hausse du nombre des contaminations au Covid-19 dans le pays.