La société utilise sa production et sa logistique en Asie et en Italie pour délivrer des équipements de protection tels que des masques FFP2, des masques et vêtements médicaux pour le personnel hospitalier, pour les opérateurs de la protection civile et la police. Pour ce projet, la société a mis à disposition toutes ses compétences opérationnelles et logistiques en Italie et dans le monde.

Macron a par ailleurs indiqué que l’entreprise est prête à ouvrir sa distribution aux autres pays Européens et non-Européens où la marque est implantée.