Coronavirus : maintenir la tournée du XV de France en Argentine serait "incohérent", dit Laporte

"On peut difficilement justifier d'aller jouer à l'autre bout du monde alors que les Jeux olympiques sont reportés", a dit Bernard Laporte, alors que le CIO a annoncé mardi le report des Jeux de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus. "C'est incohérent", a continué le président de la FFR, qui estime cependant que "si on décide de ne pas y aller, il faudra rendre des comptes aux Argentins. Ils perdent des droits TV, de la billetterie..."

"Mais on peut trouver un terrain d'entente, par exemple avec un match de plus lors de la Tournée de novembre (contre la Géorgie, l'Australie et l'Afrique du sud, ndlr) contre eux pour faire en sorte qu'ils récupèrent un peu de ce qu'ils auront perdu au mois de juillet", a-t-il ajouté. Selon le président de la FFR, "il y aura des décisions bientôt, en fin de semaine ou en début de semaine prochaine". Il estime qu'une annulation des tournées estivales pourrait notamment permettre aux championnats, dont le Top 14, d'aller à leur terme en juillet.

"On va travailler main dans la main, que tout le monde soit gagnant", a-t-il ajouté, précisant que World Rugby, l'instance mondiale du rugby, allait présenter "un audit sur le manque à gagner des nations du Sud", à l'issue duquel des solutions devront être trouvées. "On ne peut pas laisser ces pays à l'agonie", a-t-il encore dit.