La Fédération internationale poursuit sa réflexion au sujet de l’après-coronavirus, et notamment des modalités à mettre en œuvre pour limiter la propagation du virus quand les compétitions reprendront. Le groupe de travail sanitaire de World Rugby a ainsi suggéré la suppression des mêlées et des plaquages en haut du corps. Et de conseiller aux équipes de changer de maillot et de casques et aux joueurs de se laver les mains à la mi-temps.

Ç'en est trop pour Leon MacDonald, l’ancien ouvreur des All Blacks (56 sélections), actuel entraîneur principal des Blues d’Auckland (Super Rugby). "Si nous jouons, nous devons le faire correctement. Nous devons donc nous assurer que nous sommes prêts à entrer en contact et juste essayer de trouver le bon équilibre entre la sécurité et le match. Je pense que nous aurions déjà probablement eu une des consignes si les mêlées devaient être supprimées. Quand nous reprendrons, nous voulons que ça ressemble à du rugby."

Des propos corroborés par le demi de mêlée all black des Chiefs, Brad Weber : "Tout ceci est ridicule. Plaquer ou nettoyer un ruck, c'est à peu près la même chose. Sinon, on n’a qu’à jouer à toucher !"