Elle l’a fait savoir à World rugby par l’intermédiaire de son président Simon Halliday qui a appelé à une consultation des instances dirigeantes : « Nous n’acceptons absolument pas un calendrier du rugby international en octobre. Cela entre directement en conflit avec nous et nous informons World Rugby que nous avons pleinement l’intention d’utiliser notre fenêtre d’octobre si nous en avons besoin. Nous pourrions jouer nos demi-finales au cours de ces deux week-ends ou, alternativement, utiliser simplement l’un d’eux pour la finale et essayer de trouver deux autres dates en août et septembre pour les quarts et les demi-finales. » Simon Halliday a terminé en déclarant que l’économie générée par les Coupes d’Europe, Le Premiership, le Pro 14 et le Top 14 dépassait le milliard d’euros et que cela représentait une part importante des revenus du rugby mondial et que ces compétitions ne bénéficiaient pas des renflouements par World Rugby.