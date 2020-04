"Tout l'encadrement a déjà vu ses émoluments revus à la baisse. L'accord a déjà été trouvé. Quand il n'y a pas de matchs, il n'y a pas de recettes. Et c'est une situation dure à vivre. Il y a eu de nombreuses coupes dans les programmes, les salaires en font partie." avait déclaré Ian Foster, le nouveau sélectionneur des Blacks, à la fin du mois de mars quand la Fédération néo-zélandaise (New Zealand Rugby) avait décidé de réduire de 20 % tous les salaires du personnel.

Afin de rester stable financièrement pendant la pandémie du Covid-19, la NZR a donc décidé de geler la moitié des salaires des joueurs professionnels, que ce soit les All Blacks, les Blacks Fearns, les internationaux à VII, mais aussi les joueurs de Super Rugby. "Notre personnel et nos joueurs sont notre priorité numéro un, a déclaré le directeur général de NZR, Mark Robinson. Nous voulions trouver des solutions qui fonctionnent pour tous nos joueurs et nous assurer que tous les secteurs de notre jeu partagent la souffrance financière que nous subissons actuellement."

25 millions de dollars néo-zélandais d'économies

Le président de l'association des joueurs professionnels Rob Nichol (New Zealand Rugby Players Association) a été dans le sens de Mark Robinson. "En envisageant un scénario basé sur l'absence de rugby professionnel en 2020, la NZR et la NZRPA ont reconnu ensemble la nécessité d'agir maintenant, En conséquence, nous avons convenu de geler immédiatement environ 25 millions de dollars (près de 14 millions d'euros), soit 50%, des dépenses prévues restantes pour les joueurs en 2020."

Plusieurs All Blacks s'étaient déjà positionnés en ce sens à l'image de Dane Coles, Jack Goodhue ou Beauden Barrett. "Comme tous les employés de New Zealand Rugby, nous traversons une épreuve difficile et nous sommes tous dans le même bâteau, avait notamment déclaré l'ouvreur des Auckland Blues dans la presse néo-zélandaise. Nous avons vu certains de nos collègues et de nos amis être touchés au porte-feuille. Nous en parlons avec l'association des joueurs. Cela sera annoncé en temps voulu mais, oui, des réductions vont être décidées. Et nous serons heureux de donner les chiffres pour dire à quoi cela va ressembler. C'est légitime d'attendre cela."