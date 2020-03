"Toutes les solutions seront envisagées en fonction de la dangerosité dans laquelle nous aura plongés cet arrêt", a affirmé jeudi le président toulousain, interrogé sur ce souhait de dons des salaires déjà formulés dans des clubs d'autres sports. Cependant, pour Lacroix, avant d'arriver à cette décision "il faut connaître la durée exacte du confinement et de l'arrêt" de la compétition. "Très concrètement, nous ne connaissons pas le degré de dégâts que va causer cette pandémie dans l'économie, notre secteur d'activité et notre propre club", a-t-il fait valoir.

La perte économique par match non joué par le champion sortant, actuel 7e du Top 14, est "de 250.000 à 350.000 euros de valeur nette" pour un match de Top 14 à domicile et "autour de 850.000 euros" pour le quart-de-finale de Coupe d'Europe contre la province irlandaise de l'Ulster, programmé le 5 avril à Ernest Wallon, selon le président. Mais, à ce jour, malgré l'incertitude sur la reprise des compétitions, personne n'a lâché avec seulement "4, 5 personnes" qui ont demandé le remboursement sur "40.000 billets vendus" pour les trois matches (Coupe d'Europe, Agen et Lyon) prévus à Ernest Wallon, note M. Lacroix.

"Il y a une énorme dose d'affect autour du club", a constaté Lacroix, estimant que le club est fort grâce à ses partenaires, mais que des interrogations pourraient naître sur l'attitude d'un important soutien, le groupe Airbus "si le marché de l'aéronautique était remis en cause dans notre manière de nous déplacer". "Ce groupe a toujours été à nos côtés" mais "la première mission d'Airbus n'est pas de faire vivre le Stade Toulousain", a relevé Didier Lacroix, qui n'imagine "pas voir le club disparaître de la carte uniquement pour des raisons économiques". Dans l'attente de la reprise, comme les Rochelais et les Toulonnais, les joueurs toulousains ont annoncé sur Twitter avoir ouvert une cagnotte à leurs supporters pour aider les hôpitaux.