"Sur la base du planning que nous imaginons, nous estimons nos pertes de revenus sur les 18 prochains mois à environ 45 à 50 millions de livres et nous avons prévu un plan solide pour les atténuer", a écrit la RFU sur son site. "Notre plus grand atout génère aussi des frais importants et la fermeture du stade de Twickenham a un impact significatif", a ajouté dans une lettre ouverte le patron de la Fédération Bill Sweeney, en référence à l'enceinte dans laquelle évolue le XV de la Rose à domicile.

Pour contrebalancer les pertes qui s'annoncent, le conseil exécutif de la RFU a décidé de réduire les salaires de ses membres de plus de 25%. Un fonds de 7 millions de livres (7,6 M EUR) va par ailleurs être mis en place pour venir en aide aux clubs communautaires. La somme se composera de prêts d'urgence, d'avance de trésorerie liée à la vente de billets, et de la suspension des remboursements de créances. La pandémie de coronavirus, qui a causé plus de 400 morts et 8.000 contaminations au Royaume-Uni, a bouleversé le calendrier sportif mondial. Le déplacement du XV de la Rose en Italie, le 14 mars pour la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2019, a ainsi été reporté à cause de la maladie.

Tous les championnats anglais à l'exception du Premiership, la première division, ont par ailleurs été annulés.