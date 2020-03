La NRL a décidé d'allouer 2,5 millions de dollars australiens (1,4 millions d'euros) supplémentaires à chaque équipe, une enveloppe financée par la réduction de 95% des effectifs administratifs de la NRL et par des baisses de salaire de ses dirigeants. "Nous avons mis en place un plan et nous travaillons avec les clubs et les joueurs. Nous sommes unis dans notre volonté de faire tout ce qui est possible pour protéger notre championnat", a expliqué Peter V'landys, le président de la NRL. La question de la baisse des salaires des joueurs n'a en revanche pour l'instant pas été tranchée, puisque les dirigeants de la NRL espère relancer leur championnat "d'ici au 1er juillet".

"Nous n'avions pas d'autre choix que de suspendre la compétition, mais nous sommes optimistes dans le fait que la saison va pouvoir redémarrer le plus vite possible, idéalement d'ici au 1er juillet", a ajouté Peter V'landys. "Si cela n'est pas possible, il faudra être prêt à prendre des décisions financières difficiles pour réduire nos coûts et nous permettre de survivre à cette crise", a-t-il toutefois prévenu. La saison 2020 du Championnat de rugby à XIII, très populaire en Australie, a débuté mi-mars à huis clos, avant d'être suspendu après deux journées.