Le troisième-ligne des Pumas et des Jaguares Javier Ortega Desio (30 ans, 36 sélections) vient d'être hospitalisé dans un centre clinique de Buenos Aires après avoir contracté le Coronavirus. Dimanche dernier, le joueur originaire de San Isidro (banlieue Nord de la capitale fédérale) présentait en effet plusieurs symptômes de la maladie : fièvre, maux de ventre et maux de tête. Pour le site internet A Pleno Rugby, l'épouse du joueur Belu Lucius, une comédienne argentine, expliquait hier avoir elle-aussi avoir contracté le Covid 19, tout comme sa mère, également internée pour des lésions pulmonaires. « Nous avons connu quelques jours très difficiles, a donc expliqué Belu Luciu à nos confrères argentins. Mais ces dernières heures, nous commençons tous à nous sentir mieux ». De leur côté, les dirigeants de la fédération argentine (UAR) ont annoncé que la mise à l'écart de Javier Desio n'aurait pas d'incidence sur la préparation des Pumas, lesquels continueront à s'entraîner normalement. Pour rappel, l'équipe d'Argentine participera à l'automne prochain au Rugby Championship en compagnie de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.

En substance, voici ce que disait d'ailleurs le dernier communiqué de la UAR : « Respectant les normes strictes imposées par le gouvernement national, les Pumas commenceront une nouvelle semaine d'entraînements, laquelle comprendra pour tout le groupe une série de tests PCR (nasopharyngés) ». Dans son communiqué, la fédération argentine a également annoncé que Javier Ortega Desio n'avait pas pris part aux précédents entraînements des Pumas parce que le joueur présentait déjà, avant que ne débute la préparation des hommes de Mario Ledesma, tous les symptômes d'un mal-être général. Pour l'instant, Javier Ortega Desio est donc le premier rugbyman argentin à avoir contracté le Coronavirus.