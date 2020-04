Il a affirmé que les dirigeants du Munster s'étaient montrés "très favorables" à sa demande, expliquant sa décision sur le site Web de la province. "J'ai travaillé au service des urgences de Galway pendant un certain nombre d'années, donc je connais très bien de nombreux employés et je savais qu'ils avaient besoin de personnel supplémentaire. Il y a un certain nombre de médecins, d'infirmières, d'assistants de santé... Les gens qui viennent aider, ici, n'ont pas beaucoup d'argent et font ce sacrifice dans un environnement à très haut risque. Je pense qu'il est important que tous ces gens soient reconnus pour ce qu'ils font."