Il a plaqué au passage certaines interprétations du document de World Rugby dont il est le co-auteur et dans lequel il conditionnait, entre autres, le retour au rugby de compétition à une extrême surveillance et à huis clos. Falvey estime également que la Nouvelle-Zélande et l'Australie sont les mieux placées pour amorcer ce retour (le Super Rugby, la NRL ont déjà annoncé leurs reprises respectives). Enfin, il a fustigé l’idée selon laquelle le rugby serait intrinsèquement plus susceptible de risquer la propagation du virus que les autres sports d'équipe de contact. "Je suis très déçu de voir que le rugby est aujourd’hui catalogué au côté de sports comme le judo ou la lutte et séparé du football gaélique ou du football."