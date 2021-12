Pour la deuxième année consécutive, les supporters irlandais n'auront pas droit à leur choc des fêtes opposant les deux provinces du Munster et du Leinster. Les champions en titre sont en effet empêtrés dans une contamination massive de leur effectif, et ce depuis trois semaines. Un contingent de joueurs avait pourtant été placé à l'isolement depuis mardi dernier. Le match à Montpellier dans le cadre de la Champions Cup fut d'ailleurs perdu sur tapis vert (28-0).

Au total, en additionnant les blessés, les positifs et les cas contacts, ce sont plus de 30 joueurs indisponibles pour le manager Leo Cullen. La commission médicale du United Rugby Championship a donc logiquement acté le report de la rencontre. "Le match devait avoir lieu dimanche 26 décembre à Limerick. Toutefois, un nombre de cas positifs à la Covid-19 au sein du Leinster a été rapporté par la province. La commission médicale, en étroite collaboration avec la fédération, le club et le Irish Health Service Executive (équivalent de la Haute Autorité de Santé, N.D.L.R.) a jugé que la rencontre ne pouvait pas avoir lieu dans ces conditions", ont annoncé les organisateurs de la compétition, qui travaillent pour trouver une nouvelle date.

Le Leinster, de son côté, est allé plus loin que l'isolement en fermant son académie, la University College Dublin (UCD), en espérant que la situation s'améliore. Le groupe doit se réunir ce mardi 28 décembre dans l'optique du match contre l'Ulster le jour de l'An. Cependant, le match suivant face à la franchise sud-africaine des Lions a été annulée.