Par le biais de sa fondation qui l'a créé avec son épouse Rachel et qui s'occupe de venir en aide aux enfants issus de milieux défavorisés, il a fait don à plusieurs hôpitaux, dont l'hôpital Livingstone à Port Elizabeth et l'hôpital Khayelitsha au Cap de plus de 3000 masques réutilisables, 5000 litres de solution désinfectante et 500 visières protectrices. Ce mardi le département de la santé du Cap oriental par la voix de son porte-parole Sizwe Kupelo, a témoigné, dans un communiqué, sa gratitude et sa reconnaissance e à la famille Kolisi et à leur fondation. Depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus, la fondation concentre toutes ses actions afin de fournir du matériel médical aux médecins et aux travailleurs qui sont en première ligne de la lutte contre le virus en Afrique du Sud.