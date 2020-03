Devant l'ampleur des ravages économique auxquels la France se prépare tant bien que mal, le rugby tricolore fait preuve de solidarité. Selon nos informations, le président de la Fédération Française de Rugby Bernard Laporte devrait faire parvenir en début de semaine un courrier à tous les présidents de club professionnels pour leur annoncer notamment qu'il va débloquer rapidement une aide financière à leur égard. Dans ce courrier, Bernard Laporte évoque un « Plan Massif de Soutien et de Relance du Rugby Français » qui sera mis en place par les élus fédéraux. Et ce dernier de développer dans son message en direction du rugby professionnel : « Dans ce plan, j’attends expressément, que figure un volet de mesures, y compris financières, à destination des Clubs professionnels. Je serai en mesure d’annoncer ces décisions inédites dans quelques jours. »

Joint au téléphone, Bernard Laporte a confirmé ces informations. « Le monde professionnel aussi soufre, les clubs sont les employeurs des joueurs de l'équipe de France, ils ne doivent pas être oubliés. Je n'ai eu de cesse de dire qu’il n’existe qu’un seul rugby, cette affirmation est encore plus vrai durant cette crise. Le rugby amateur et professionnel ne font qu’un. L'un ne peut exister sans l'autre et nous sortirons au mieux de ces difficultés si nous sommes encore plus solidaires qu’à l’accoutumée. » La FFR envisagerait le report d'une année des cinq millions d'euros que le monde professionnel doit reverser vers le monde amateur et que la LNR doit payer en fin de saison. Un geste que devrait apprécier le président de la LNR Paul Goze et l'ensemble des présidents de club.

Par ailleurs, Bernard Laporte souhaite au plus vite rencontrer les présidents de club pour partager avec eux ce moment difficile et leur fait part du soutien de la FFR. « Je voudrais réunir au plus vite l'ensemble des clubs de Top 14 et de Pro D2, confirme-t-il dans l'interview à lire sur midi-olympique.fr, pour trouver des solutions afin aussi de pérenniser ces deux championnats. » A ce sujet, le patron de la Fédération ne dément pas une éventuelle annulation de la tournée du XV de France en Argentine. « Je peux l'envisager mais pas le décider dit-il. D'abord, ce lundi à 21 heures, une conférence téléphonique sur le sujet des tournées d'été, est programmée à World Rugby. Je dois voir ce qu'il est possible de faire. Mon intérêt est aussi d’aider et sauver le monde professionnel. C'est l'une de mes priorités, que nos clubs français soient épargnés, car au final, il est question de l’équipe de France. La vitrine de notre sport. Alors ce que je peux vous dire c'est que je m'engage à prendre les mesures nécessaires. Il va y avoir des discussions sur les tournées de juillet, avec World Rugby, avec la LNR. Nous trouverons les solutions. » Bref, à situation exceptionnelle, mobilisation exceptionnelle.