Dans les prochains mois, 47 de ses 142 salariés à temps plein vont partir et une baisse de salaire de 5% a été demandée à ceux qui resteront, précise Rugby Australia dans un communiqué. Trente autres contractuels ou intérimaires ont également été remerciés. La fédération espère ainsi réduire sa masse salariale de 5,5 millions de dollars australiens (3,3 millions d'euros) par an. Elle fonctionne déjà au ralenti, avec un effectif réduit, depuis l'arrêt en mars de toutes les compétitions, à cause de la pandémie de Covid-19. "Ce sont des moments difficiles pour beaucoup de gens impliqués dans le rugby, et qui sont aussi passionnés que travailleurs", a commenté Rob Clarke, le directeur exécutif par intérim de Rugby Australia, pour qui cette décision est le seul moyen d'assurer "la viabilité" à long terme de la fédération.

Les quatre provinces australiennes engagées dans le Super Rugby de l'hémisphère Sud - Queensland Reds, NSW Waratahs, ACT Brumbies et Melbourne Rebels - ainsi que la Western Force, basée à Perth, ont prévu d'entamer le 3 juillet un tournoi purement australien en suivant des contraintes précises liées au coronavirus. Tout dépend encore d'un accord de retransmission télévisée qui est en train d'être finalisé. Rugby Australia a perdu en avril sa directrice exécutive, Raelene Castle, qui a démissionné quelques semaines après l'annonce d'un déficit record de près de 10 millions de dollars australiens (5,4 millions d'euros), creusé par le règlement du contentieux avec l'ancien Wallaby Israel Folau qui avait diffusé des propos homophobes sur les réseaux sociaux.

Selon Clarke, le plan de départs annoncé ce lundi représente la Phase 1 d'une vaste réorganisation structurelle. "La prochaine phase se concentrera sur le rôle de Rugby Australia et de ses membres pour trouver d'autres opportunités de faire des économies et d'être plus efficaces pour mettre en oeuvre nos programmes de rugby", a-t-il ajouté.