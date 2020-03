La lourde addition des personnes contaminés par le Covid-19 dont le triste record absolu des décès recensés qui ont désormais atteint le chiffre record de 5.000, a conduit les autorités italiennes à renforcer les mesures de confinement dans tout le pays. À susciter le souci principal chez le gouvernement est le numéro de personnes internés en thérapie intensive, 2.665 jusqu’à samedi dernier, dont la majorité dans le provinces lombardes, Bergame en particulier, Milan, Cremone et Lodi, en Émilie-Romagne et en Vénétie. Le Ministère de la Santé vise à augmenter la disponibilité dans sa totalité jusqu’à 6.000 places, et d’engager en modalité temporaire 300 médecins supplémentaires qu’on voudrait destinés aux hôpitaux demeurants au milieu des foyers.

Parmi ces nouveaux dispositions, l’interdiction d’effectuer de toute activités sportives ou ludiques en plein air, d’ici la fermeture des parcs publiques et des plages, sinon limitées en proximité de son habitation et dans le respect des distances de sécurité. Clôture aussi des bars et des restaurants installés chez les gares et stations de service, à l’exclusion de ceux des autoroutes dont la vente a été limité aux plats à emporter. Interdiction totale de déplacement au dehors de sa ville de résidence entre vendredi et mardi, avec des dures restrictions à la circulation des véhicules en ville, à Rome en particulier, qui reste lié à des raisons indispensables (émergence, travail), peine l’application de sanctions pénales.

Cependant, au niveau sportif, il reste confirmé l’arrêt de toute activités, soit professionnelles que amateurs. Des initiatives au soutien de la population se multiplient : l’agence sportive de l’État, “Sport e Salute”, vient de lancer samedi dernier un programme visant à stimuler l’activité sportive à la maison : pendant une période de deux semaines, il est prévu un double rendez-vous de séances quotidiennes à travers sa plateforme web...

