L'IRFU, le Connacht, le Leinster, le Munster et l'Ulster Rugby ont donc trouvé une solution en partenariat avec l'association des joueurs « Rugby Players Ireland » (RPI), et toutes les parties ont été d'accord pour mettre en place un modèle de report de paiement des salaires. Ces reports se feront au cas par cas pour que ce système reste équitable. Les joueurs ont accepté une baisse provisoire allant de 10% à 50% selon leurs revenus initiaux. Ce modèle entrera en vigueur à partir d'avril et au-delà si nécessaire, mais restera soumis à un examen constant de la situation financière de l'IRFU et des provinces. Il n'est donc pas impossible que ces reports perdurent jusqu'à la reprise des compétitions, mais la Fédération espère pouvoir rembourser les joueurs dans les meilleurs délais dès la reprise de l'activité. Le patron de RPI, l'ancien demi de mêlée du Leinster Simon Keogh, a expliqué que cette décision était nécessaire : « Nous reconnaissons la nécessité de travailler avec l'IRFU en ce qui concerne ces reports de paiement à la lumière des circonstances actuelles. Tous les efforts ont été faits pour contacter les personnes concernées. Nos membres sont totalement d'accord avec ce procédé qui va permettre de protéger l'avenir du rugby dans notre pays. La santé et la sécurité du public est la priorité en ce moment. Nous continuerons de travailler avec l'IRFU à mesure que cette situation évolue. »

Cet accord est aussi un soulagement pour Philip Browne, le patron de l'IRFU : « L'ensemble du rugby irlandais, amateur et professionnel, dépend financièrement de la reprise des compétitions professionnelles et des revenus qu'elles génèrent. Nous devons faire face à des défis financiers de taille concernant la perte de revenus et de trésorerie. Nous devons donc réduire nos coûts. L'IRFU, avec l'aide des provinces et de l'association des joueurs, a pu prendre des mesures pour protéger l'avenir de l'Irish Rugby et cet arrangement nous permettra de respirer financièrement le temps nécessaire en attendant des nouveaux flux de trésorerie. Cela pour garantir aussi que lorsque cette crise se terminera, nous serons toujours une entreprise capable de maintenir notre activité pour les pratiquants mais aussi pour tous ceux qui aiment le rugby. »