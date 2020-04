Dans une récente publication sur ses réseaux sociaux, sur lesquels il ne manque ni d'activité, ni d'humour, Matt Giteau se filmait perché sur un de ces fameux Wattbikes, dans une salle de sport en souterrain, pédalant. Après quoi ? Une bière, suspendue devant lui, comme une raison de continuer. « Maintenant que la saison est officiellement finie, il faut bien trouver des motivations pour continuer à se maintenir en forme. » Oui, l'Australien a de l'humour. Car, depuis hier, on sait que la Top League japonaise ne reprendra pas cette année.

Ce devait être la dernière saison, peut-être le dernier contrat de la légende australienne. Avant une retraite qui se profile désormais sérieusement, contrainte et forcée. Dans un long entretien accordé vendredi à Midi Olympique, Giteau en assumait l'augure. Fataliste, cette fois, beaucoup plus que rigolard. « Ce n’était pas comme ça que je voulais terminer ma carrière mais si ça devait se produire, je l’accepterai. Vous savez, j’ai 37 ans et j’ai eu une très longue et belle carrière : mon premier match professionnel avec les Brumbies (la franchise de Canberra, N.DL.R.), je l’ai disputé il y a dix-sept ans. […] Quand j’ai quitté l’Australie en 2011, je pensais jouer dix-huit mois à Toulon et quitter la scène. J’y suis finalement resté cinq ans et derrière, j’ai même prolongé le plaisir au Japon. »

Giteau a également disputé la Coupe du monde en Angleterre (2015), rappelé en urgence par l'Australie comme un sauveur et seulement battu en finale par la Nouvelle-Zélande. La point d'orgue d'une carrière exceptionnelle, forte de 103 sélections malgré une parenthèse de retraite des joutes internationales. Giteau, prodige comptant parmi les plus jeunes joueurs de l'histoire à atteindre les 50 sélections, aura marqué son temps. Désormais révolu ? « Depuis des années, je repousse, je repousse. Bon… Voilà… J’avais peut-être besoin d’un signe de Dieu et d’un truc pareil pour raccrocher définitivement les crampons » poursuit-il, toujours dans les colonnes de Midi Olympique. En attendant d'avoir à entériner une retraite qu'il n'a pas vraiment choisie, l'Australien tue le temps en confinement, chez lui, à Canberra. « Et je n'ai jamais connu de journées aussi longues ! Le plus dur, ce sont les devoirs des petits, en réalité. Mes fils ont 6 et 8 ans. Et aujourd’hui, je peux clairement vous dire que les professeurs ne sont pas assez payés. On devrait leur donner des salaires de premier ministre ou de président pour faire ce qu’ils font !» Une bonne humeur qui pourrait bientôt manquer.