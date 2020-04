Alors que le sélectionneur gallois Wayne Pivac avait déjà accepté une baisse de salaire, tout comme son staff, suivant ainsi un mouvement initié par la Fédération puisque le patron Martyn Philipps, les joueurs gallois ont aussi accepté une réduction temporaire de salaires à compter du 1er avril. Le PRB (Professional Rugby board), qui représente la Fédération et les quatre franchises régionales (Cardiff Blues, Dragons, Ospreys, Scarlets), est parvenu à trouver un compromis l'association des joueurs (WRPA) pour une réduction de salaire de 25 % pour une durée de trois mois. Cette mesure ne concerne pas les joueurs qui ont un revenu inférieur à 25 000 livres par an (soit un peu plus de 28 000 euros).

Cette décision va offrir un répit financier à la Fédération qui prend en charge 80 % des salaires de 38 joueurs internationaux, le reste étant à la charge des provinces. Cet effort était nécessaire pour la président du PRB Amanda Blanc : "Pour nos joueurs professionnels en particulier, la décision a été très difficile à prendre, ils sont à la pointe de nos activités, mais ils représentent également notre plus gros coût. Mais nous savons aussi que leurs carrières sont courtes, beaucoup sont dans la fleur de l'âge et nous leur demandons de faire un sacrifice financier qu'ils n'avaient pas prévu." L'association des joueurs avait proposé dans un premier temps un report de salaire mais elle a finalement accepté la proposition du PRB devant la nécessité d'une telle mesure pour la survie du rugby gallois selon barry Cawte, le directeur général de la WRPA : "Les joueurs sont bien conscients que des sacrifices sont faits à travers tout le pays et ils sont désireux de faire leur part, de sorte que le rugby puisse repartir à la fin de cette crise. En signe de solidarité pour tous nos collègues du rugby, tout le personnel de la WRPA bénéficiera également de la même baisse de salaire."

Une baisse de salaire qui ne touche pas que les joueurs. En effet, l'ensemble du personnel à temps plein des quatre provinces galloise va devoir composer avec une réduction de salaire. Chaque équipe va ajuster sa masse salariale en fonction de ses besoins.