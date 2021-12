Au pays de Galles, le derby des Boxing Days entre Ospreys et Dragons fut reporté en raison de cas de Covid-19 chez les premiers. L'autre match, sur lequel comptaient les organisateurs, a dû connaître le même sort. Les Cardiff Blues, qui devaient recevoir les Scarlets dans leur Arms Park, ont communiqué plusieurs positifs dans leurs rangs.

Toujours dans le United Rugby Championship, qui a utilisé cette 8e journée pour des derbys et autres chocs, à la manière du Top 14, une des affiches affrontait les voisins de l'Ulster et du Connacht. La province nord-irlandaise, censée recevoir le match dans son Kingspan Stadium, a déploré plusieurs cas et annoncé la nouvelle ce vendredi : "le match ne peut pas avoir lieu dans ces conditions".

En Premiership, ce sont les Sharks qui ont été frappé par le coronavirus. Pas de match donc entre Sale et les Newcastle Falcons. Dans la semaine, le manager des Wasps Lee Blackett appelait au report de journées entières de championnat en cas de reports de certains matchs ou de huis clos. "Je ne pense pas que qui que ce soit veuille de trois ou quatre semaines sans supporters. Si c'était le cas, on devrait réfléchir à une pause du championnat. Du côté des joueurs et des entraîneurs, on a tous besoin d'eux car nous jouons mieux. C'est un fait ; l'intensité des matchs est plus élevée."

De plus, Lee Blackett, à la tête du neuvième du championnat, assurait que la compétition pouvait suivre son cours plus tard dans la saison, avec des matchs en semaine : "Nous pourrions jouer en semaine, ce serait dans les intérêts financiers des clubs, mais aussi dans ceux des joueurs. Tout le monde veut jouer avec des supporters. C'est la façon égoïste de voir les choses. C'est aussi un plus beau spectacle pour le sport et la télévision."